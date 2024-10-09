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        Haberler Dünyadan Kanye West ve Bianca Censori'nin dikkat çekmek için boşanma haberini yaydığı ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Kanye West ve Bianca Censori'nin dikkat çekmek için boşanma haberini yaydığı ortaya çıktı

        Ünlü rap şarkıcısı Kanye West ile mimari tasarımcı eşi Bianca Censori'nin boşanacağı haberi sahte çıktı. Çiftin dikkat çekmek için yakın çevresine bu haberi yaydığı anlaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 10:16 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:28
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        Ünlü rap şarkıcısı Kanye West ile mimari tasarımcısı eşi Bianca Censori'nin boşanacağı haberi sahte çıktı. Aralık 2022'de evlenen çift, yakın çevrelerine birkaç hafta önce ayrıldıklarını söylemişti.

        Ayrılık haberinin kamuoyuna duyurulmasından birkaç saat sonra ikili, Japonya'da birlikte fotoğraflandı. Bianca Censori'nin arkadaşları, bu durum karşısında çiftin kendilerine evliliklerinin durumu hakkında yalan söylediğini anladıklarını açıkladı.

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        Kanye West ile Bianca Censori'ye yakın çifte yakın kaynaklar basına, çiftin ayrıldıklarını aktarmıştı. Bu haberi yayarken de ayrılık haberini çiftten aldıklarını söylemişlerdi.

        47 yaşındaki rapçi ve 29 yaşındaki Avustralyalı eşi, dün Tokyo'da birbirlerine yakınlaşmış halde görüntü vererek hâlâ birlikte olduklarını doğruladı.

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        Daily Mail'e konuşan bir kaynak, "Kanye ve Bianca, boşanacakları haberlerinin sorumlusuydu, çünkü her ikisi de insanlara bunu söyledi" dedi.

        TMZ, ünlü rapçinin, arkadaşlarına Bianca Censori ile ayrıldığını ve Japonya'da tek başına vakit geçirmek istediğini söylediğini bildirmişti.

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        Bianca Censori'ye yakın kaynaklar ise Daily Mail'e, memleketine yaptığı son ziyaret sırasında aynı haberi sevdikleriyle paylaştığını açıklamıştı.

        Yeni durumda kaynaklar, ikilinin dikkat çekmek için bu hamleyi yapmış olabileceğini, Kanye West'in yeni albüm öncesi ilgi uyandırmak isteyebileceğini öne sürdü. Bir kaynak; "İkisi de insanların kendileriyle ilgilenmediğini ve Bianca'nın neredeyse çıplak göründüğü kıyafetlerinin insanların ilgisini çekmeye yetmediğini biliyor. Herkes onu çıplak gördü, artık merak edilecek bir şey kalmadı" dedi.

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        "ACINASI HALDELER"

        Bianca Censori, 2023'te Kanye West ile ilişkiye başlamasından bu yana tartışmalı giyim tarzıyla tanınıyor.

        "Artık kimsenin umrunda değiller" diyen kaynak, "Böylece ayrıldıklarına dair dedikodu çıkarıyorlar, birbirlerini sosyal medyadan silerek ve ayrı vakit geçirerek dedikoduyu yayıyorlar ve tekrar halkın karşısına çıkarak ilgiyi üzerlerinde topluyorlar" ifadesini kullandı.

        Kaynak son olarak şunu ekledi: Arkadaşları artık onların acınası halde olduklarını düşünüyor.

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        NEREDEYSE TAMAMEN ÇIPLAKTI

        47 yaşındaki Kanye West'in Kim Kardashian'dan boşandıktan çok kısa süre sonra 29 yaşındaki mimari tasarımcı Censori ile evlenmesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. İlk başlarda Kardashian'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Censori, zamanla bu imajdan sıyrılarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Censori, neredeyse tamamen çıplak kaldığı cesur ve tartışmalı kıyafetlerle sık sık gündeme geldi. Hatta geçen yaz İtalya gezisi sırasında aşırı derecede açık kıyafetlerle gezdiği için para cezası ve hapis cezası riskiyle karşı karşıya kaldı.

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        2012'de başladıkları ilişkilerini 2014'te evliliğe taşıyan Kim Kardashian ve Kanye West ikilisinin, ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu oldu. Çift, 2021'de ayrılık kararı aldı, 2022'de resmen boşandı.

        #Kanye West
        #boşanma
        #bianca censori
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