"EVE DÖNMEM GEREKİYOR!"

"Mümkün olduğunca çocuklarımın yanında olmak istiyorum. Evin dışında olsam da evin hemen yanında bir evim var." diyen Kanye West ayrıca, "Onların hemen yanında olmak için her şeyi yapıyorum. Bunu en aklı başında, en sakin şekilde ifade etmeye çalışıyorum ama eve dönmem gerekiyor!" şeklinde konuştu.