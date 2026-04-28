Kapadokya dünya sahnesinde
'An Istanbul Story'nin ardından Go Türkiye'nin 'Cappadocia Fairytale' adıyla Kapadokya'da geçen yeni mini dizisi izleyiciyle buluştu
Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:48
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye markası altında hayata geçirilen ve dünya çapında büyük ses getiren 1.44 milyar izlenmeli 'An Istanbul Story'nin devamı niteliğindeki yeni mini dizi 'Cappadocia Fairytale' dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın rol aldığı, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen yapımın reklamları 25 ülkede 15 dilde eş zamanlı olarak yayınlanmaya başladı.
