Kapadokya 'kırkikindi' yağmurlarıyla yeşerdi

"Normalde burada, bitki örtüsünün kurak yapısı nedeniyle sarı tonlar hakim. Fotoğrafta farklı renk tonlarını görüyoruz, bu da fotoğrafçılık açısından çok daha güzel oldu. Yağışların ardından Kapadokya çok daha güzel bir manzaraya sahip oldu. Turistlerin ilgisini çekiyor. Turistler bölgenin kendine özgü kahverengi tonlarının yanı sıra yeşil tonlarını da görüyor. Gün batımı vaktinde de kızıl ve mavi tonların buluşmasını izliyor. Kapadokya bu dönemde de eşsiz güzeliğe sahip. Kapadokya'da her mevsim ortaya çıkan güzellikler bir öncekini geride bırakıyor. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarına sıcak hava balonları eklenince ortaya cezbedici manzara çıkıyor."