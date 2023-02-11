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Haberler Gündem Eğitim Tarih Kapadokya Krallığı Tarih, Sınırları, Haritası ve Özellikleri: Kapadokya Krallığı Ne Zaman Kuruldu, Başkenti Neresi?
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Kapadokya Krallığı tarih, sınırları, haritası ve özellikleri: Kapadokya Krallığı ne zaman kuruldu, başkenti neresi?

Kapadokya Krallığı; Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya bölgesinde kurulmuş bir krallıktır. Pers İmparatorluğu’na bağlı olan ve satrap adı verilen bu bölge daha sonra bağımsızlığını kazanmış ve müstakil bir krallık olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Kapadokya Krallığı Tarih, Sınırları, Haritası ve Özellikleri: Kapadokya Krallığı Ne Zaman Kuruldu, Başkenti Neresi?
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Kurulduğu tarihten tarih sahnesinden silindiği tarihe kadar 15 kral tarafından yönetilmiş olan Kapadokya Krallığı, Helenistik dönemde hüküm sürmüş olan İran kökenli bir imparatorluktur. Peki, Kapadokya Krallığı’nın yıkılışı ne zaman gerçekleşmiştir? İlerleyen kısımlarında Kapadokya Krallığı haritası hakkında da bilgi bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Kapadokya Krallığı Ne Zaman Kuruldu?

Arka arkaya gelen üç farklı aile tarafından yönetilmiş olan Kapadokya Krallığı, kral Ariarathes tarafından MÖ. 332 yılında kurulmuştur. Antik Makedon kralı olan İskender’in, Persler üzerine gerçekleştirmiş olduğu seferler neticesinde bağımsızlığını kazanan Kapadokya Krallığı, yaklaşık olarak 350 sene boyunca bölgede hüküm sürmüştür.

Kapadokya Krallığı’nın kökleri, Perslerin Anadolu’yu İranlaştırmak adına bölgeye yerleştirmiş olduğu kalabalık bir İran nüfusuna dayanmaktadır. Pers İmparatorluğu’na bağlı olan ve merkezden görevlendirilen valiler tarafından yönetilen Kapadokya bölgesinin, bağımsız bir krallık olması ise İskender’in Persler üzerine gerçekleştirdiği iki büyük sefere dayanmaktadır.

Antik Makedonya Kralı İskender, MÖ. 334 ve MÖ. 332 tarihlerinde Pers İmparatorluğu’na iki büyük sefer düzenlemiş ve Persleri bozguna uğratarak Kapadokya’da dâhil olmak üzere birçok Pers toprağını ele geçirmiştir. Pers İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından, Kapadokya’da yaşayan İranlılar hariç Anadolu’nun diğer bölgelerinde yer alan İranlılar, İskender’in hâkimiyetine boyun eğmişlerdir.

Kapadokya bölgesini de ele geçiren İskender; buraya iki vali atamış ancak bölge halkının direncini hiçbir şekilde kıramamıştır. İskender’in, bu bölgeyi denetim altına alması için ordularına emir vermesinin ardından zaten var olan tepki hızla büyümüş ve eski bir Pers soylusu olan 1. Ariarathes önderliğinde bağımsız Kapadokya Krallığı kurulmuştur.

Kapadokya Krallığı Başkenti

Kapadokya Krallığı’nın başkenti Mazaka (Kayseri) ilidir. Her ne kadar bir dönem ülkenin başkenti geçici olarak Tyana (Niğde) bölgesine taşınmış olsa da Mazaka krallığın daimi başkenti olarak kalmıştır. Tarım açısından oldukça verimli olan birçok köyden meydana gelen Mazaka şehri aynı zamanda güçlü surlarla da korunmaktaydı.

Kapadokya Krallığı’nın Yıkılışı

Kapadokya Krallığı’nı yönetmiş üç aileden biri olan Ariyarati Hanedanı; MÖ. 1. Yüzyılın başlarında Pontus kralı Mitridatis tarafından ortadan kaldırılmıştır. Hanedan ailesinin ortadan kalkmasıyla bir siyasi boşluğun içinde kalan Kapadokya Krallığı’nın, yeni kralını belirleyebilmesi için Roma devreye girmiş ve Roma İmparatorluğu’nun da desteğiyle Ariyobarzanis, Kapadokya’nın yeni kralı olmuştur.

Önceleri kralın seçiminde etkin bir rol oynadığı için dolaylı olarak Kapadokya Krallığı’nın iç işlerine müdahale eden Roma İmparatorluğu, ilerleyen zamanlarda doğrudan müdahalelere başlamış ve İmparator Antonyus, Arkelas’ı doğrudan Kapadokya Kralı olarak atamıştır.

Son Kapadokya Kralı olan Arkeles’ın ölümünün ardından ise Roma İmparatorluğu, Kapadokya’yı ilhak etmiş ve bu bölgeyi kendisine bağlı olan bir eyalet olarak idare etmiştir.

Kapadokya Krallığı Haritası

MÖ. 332 yılında İskender’e karşı başlatılan büyük bir direnç neticesinde kurulan Kapadokya Krallığı; kurulduğu günden itibaren özellikle Makedonlarla, Pontuslarla, Galatlarla ve son olarak da Romalılarla büyük mücadelelere girişmiştir. Özellikle ilk kral olan Ariarathes döneminde, krallığın sınırları genişlemiş ve Kapadokya Krallığı, bölgesinin önemli güçlerinden biri haline gelmiştir. Kapadokya Krallığı’na ait olan bölgeleri gösteren Kapadokya Krallığı haritası ise şu şekildedir: