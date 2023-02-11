İskan Politikası Nedir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih İskan Politikası Nedir? Osmanlı'da İskan Politikasının Amaçları ve Hedefleri Nelerdir?
ABONE OL

İskan politikası nedir? Osmanlı'da iskan politikasının amaçları ve hedefleri nelerdir?

Kelime anlamı olarak bir yere sürekli olarak yerleşmek, bir coğrafyayı yurt edinmek gibi anlamlara gelen iskan politikası; Türk tarihinin her döneminde geçerli olan ve Osmanlı Devleti tarafından da başarıyla uygulanan bir politikadır. Yeni fethedilen Rumeli coğrafyasında gerçekleştirilen ve bu bölgenin hem İslamlaşmasını hem de Türkleştirmesini sağlayan iskan politikası nedir?

İskan Politikası Nedir? Osmanlı'da İskan Politikasının Amaçları ve Hedefleri Nelerdir?
HABERTURK.COM

Fethedilen bölgelere yalnızca Türk nüfusu yerleştirmekle kalmayıp, o bölgenin mimari açıdan da imar etmek gibi özellikler taşıyan iskan politikası uygulanırken nelere dikkat edilmiştir? İskan politikası sonuçları ve faydaları nelerdir? Osmanlıların başarılı bir şekilde uyguladığı iskan politikası yöntemi ile alakalı olarak hazırladığımız bu içeriğimizi keyifle okumanızı dileriz. İşte, tüm detaylar…

İskan Politikası Nedir?

Osmanlı Devleti tarafından başarıyla yürütülen iskan politikası; Rumeli başta olmak üzere, fethedilen topraklarda kalıcılığı sağlamayı amaçlayan bir politika olarak dikkat çekmektedir. Yeni fethedilen coğrafyaların hem Türkleşmesi hem de İslamlaşması için başvurulan bu politikayla, bu bölgelerde çıkması muhtemel potansiyel isyan hareketlerinin de önü kesilmiştir.

Osmanlı’da İskan Politikasının Amaçları

Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskan politikasının amaçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Fethedilen yeni coğrafyanın Türkleştirilmesini sağlamak.
  • Fethedilen bölgelerin İslamiyet ile tanışmasını sağlamak.
  • Yedi fethedilen yerlere yerleştirilen Türkmenlerin kalıcı yerleşimlerini sağlamak.
  • Bölgedeki Türk nüfusunu arttırarak, çıkması muhtemel isyanları engellemek.
  • Osmanlı topraklarına yeni katılan bu yerlerdeki aşiret ve kan davalarının önüne geçmek.
  • Fetih hareketlerini kalıcı hale getirmek.

İskan Politikası Uygulanırken Neler Dikkat Edilmiştir?

Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskan politikasında öne çıkan en önemli husus, barışçıl bir fetih politikası benimsenmiş olmasıdır. İstimalet politikası olarak ifade edilen ve kelime anlamı olarak “gönül alma, kalpleri ısındırma” gibi manalara gelen bu anlayışla, fethedilen bölgede bulunan yerel unsurlara iyi davranılmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu şekilde uyguladığı iskan politikasıyla, bölgedeki halkın can ve mal güvenliği sağlanmış, o coğrafyanın insanına din ve inanç özgürlüğü sağlanmış, vergilendirmede kolaylıklar sağlanmış ve bu şekilde bir memnuniyet ortamı yaratarak, fetihlerin kalıcı olması amaçlanmıştır.

Bunun yanında bölgenin İslamlaştırılması ve Türkleştirilmesi için bölgeye sadece Türkmenler yerleştirilmemiş; bunun yanında imar faaliyetlerine de girişilmiştir. Gerçekleşen fetihlerin sadece askeri kuvvetle gerçekleşmeyeceğini bilen Osmanlı Devleti; inşa ettiği kervansaray, han ve hamam gibi yapılarla bölgeyi bayındır hale getirmiş ve bu durum da tıpkı istimalet politikasında olduğu gibi fetihlerin kalıcı olmasına imkân sağlamıştır.

İskan Politikası Ne Zaman Başlamıştır?

Osmanlı Devleti’nde uygulanan iskan politikası ilk kez Orhan Bey döneminde gerçekleşmiştir. 1353 yılında Bizans İmparatorluğu’nda yaşanan taht kavgaları sırasında Kantakuzen, Orhan Bey’den yardım istemiş ve bu yardım karşılığında ise Gelibolu’da bulunan Çimpe Kalesi’ni Osmanlılara bırakmıştır. Çimpe Kalesi’nin alınmasının ardından burası bir askeri üs olarak kullanılmış ve Rumeli’deki fetih hareketleri hız kazanmıştır. Gerçekleşen fetihlerle birlikte, ele geçen coğrafyalar Anadolu’dan gelen Türkmenler vasıtasıyla Türkleştirilmiş ve Osmanlı Devleti’nin iskan politikası resmen başlamıştır.

İskan Politikası Sonuçları

Orhan Bey döneminden itibaren uygulanmaya başlanan iskan politikası sonuçları şu şekilde listelenebilir:

  • Rumeli coğrafyasındaki Türk nüfusu artmış ve bölge Türkleşmeye başlamıştır.
  • Anadolu’dan bölgeye giden dervişler ve Osmanlı Devleti’nin benimsediği istimalet politikası sayesinde İslamiyet yayılma imkânı bulmuştur.
  • Bölgede yapılan mimari eserlerle Rumeli coğrafyası bayındır bir hale getirilmiştir.

İskan Politikası Faydaları

Fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi anlamına gelen iskan politikası ile Balkanlarda gerçekleşen fetihler kalıcı hale gelmiş ve Türk kültürü o coğrafyalarda kendine yayılma imkan bulmuştur. Aynı zamanda bu politikanın yanında hoşgörü temelli bir anlayış olan istimalet politikasının da uygulanması, fethedilen bölgelerin yerel unsurları arasında karşılık bulmuş ve Rumeli’de yaşamakta olan Hristiyanlar arasında İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kocaeli'de sünger deposunda çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM Sünger deposundaki yangın söndürüldü
Kapadokya Krallığı Tarih, Sınırları, Haritası ve Özellikleri: Kapadokya Krallığı Ne Zaman Kuruldu, Başkenti Neresi?
GÜNDEM Kapadokya Krallığı ne zaman kuruldu?
Bakan Kirişci'den "Hatay'da baraj patladı" iddiasına yalanlama
GÜNDEM Bakan Kirişci'den "Hatay'da baraj patladı" iddiasına ...
Balıkesir'de otomobil tankerle çarpıştı, bir kişi öldü
GÜNDEM Otomobil tankerle çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
Göçebe Yaşam Tarzı Özellikleri Nelerdir? Göçebe Yaşam Tarzının Nedenleri, Sonuçları ve Önemi
GÜNDEM Göçebe yaşam tarzı özellikleri nelerdir?
Bergama Krallığına Ait Buluşlar Nelerdir? Bergama Krallığı Nerede, Ne Zaman Kuruldu ve Başkenti Neresi?
GÜNDEM Bergama Krallığına ait buluşlar nelerdir?
Arama kurtarma köpeği Tetik tek başına Samandağ'da 15 can kurtardı
GÜNDEM Tetik, 15 canı kurtardı
Balamir Kağan Kimdir, Tarihte Önemi Nedir? Balamir Kağan Hangi Devletin Kurucusudur?
GÜNDEM Balamir Kağan kimdir, tarihte önemi nedir?
Abbasi Halifeleri Kimlerdir? Sırasıyla Abbasi Halifeleri İsimleri ve Özellikleri
GÜNDEM Abbasi halifeleri kimlerdir?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması! 2023 hac kuraları ertelendi! Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?
GÜNDEM 2023 hac kuraları ertelendi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.