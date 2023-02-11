Türkler için atın da çok büyük bir öneme sahip olduğu; bu özelliğiyle at üzerinde yaşanan bir kültür olan göçebe yaşam tarzı Türk kültürünü nasıl etkilemiştir? Göçebe yaşam tarzını bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti hangisidir? Göçebe yaşam tarzı nedir sorusuna sizler için yanıt aradık. İşte, tüm detaylar…

Göçebe Yaşam Tarzı Nedir?

Bir topluluğun ya da bir grubun, yaşamlarını sürdürebilmek adına yer değiştirmesine göçebe yaşam tarzı adı verilmektedir. İklim şartlarının zorluğu, kaynakların kıtlığı gibi sebeplere bağlı olarak gelişen bu yaşam tarzının temel ekonomik gelir kaynağı ise hayvancılıktır.

Genellikle yaylak ile kışlak arasında bir yer değiştirme sistemi olan bu yaşam tarzında, aşiret ya da oba gibi topluluklar, yazları daha yüksek olan yaylalara; kışın ise iklim şartları daha uygun olan ovalara yerleşirler.

Türkler de tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren göçebe bir yaşam tarzı benimsemişlerdir. Yaşanılan Orta Asya coğrafyasının iklim şartlarından hareketle, Bozkır kültürü adı da verilen bu atlı göçebe yaşam tarzı ile Türkler; yukarıda da bahsettiğimiz yaylak ve kışlak arasında sürekli yer değiştirmişlerdir.

Göçebe Yaşam Tarzı Özellikleri