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Kapadokya’yı bayramda 83 bin 766 kişi ziyaret etti

UNESCO tarafından dünya kültür mirası ilan edilen Kapadokya'ya 4 günlük bayram tatilinde toplam 83 bin 766 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Son dakika: Kapadokya’yı bayramda 83 bin 766 kişi ziyaret etti
Bayramda 83 bin 766 ziyaretçi
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İHA

UNESCO tarafından dünya kültür mirası ilan edilen, dünyanın ve Türkiye’nin önemli kültür turizm merkezlerinden olan Güzel Atlar Diyarı Kapadokya bölgesini 4 günlük bayram tatilinde 83 bin 766 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 9 günlük bayram tatilinin ilk 4 gününde Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turist istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Hacı Bektaş Veli Müzesini kurban bayramı tatilinde 27 bin 500 kişi ziyaret etti.

Zelve ören yerini 16 bin 182 kişi ziyaret ederken, Göreme Açık Hava Müzesini ise 15 bin 305 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ayrıca, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 8 bin 674, Derinkuyu Yeraltı Şehrini 7 bin 433, Özkonak Yeraltı Şehrini 3 bin 297, Karanlık Kiliseyi 2 bin 130 kişi ziyaret etti.

9 günlük bayram tatilinin ilk 4 gününde Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerini toplam 83 bin 766 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Fotoğraf: İHA

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