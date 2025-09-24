Habertürk
Habertürk
        Kapasite kullanımı eylülde yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Kapasite kullanımı eylülde yükseldi

        İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 10:34 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:34
        Kapasite kullanımı eylülde yükseldi
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

        Buna göre, eylül ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1821 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

        İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 73,8 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e çıktı.

        2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

        Aylar/Yıl 2024 2025
        Ocak 76,2 74,6
        Şubat 76,4 74,5
        Mart 76,2 74,4
        Nisan 76,7 74,3
        Mayıs 76,3 75,0
        Haziran 76,3 74,6
        Temmuz 75,9 74,2
        Ağustos 75,4 73,5
        Eylül 74,9 74,0
        Ekim 74,9
        Kasım 75,6
        Aralık 75,8
