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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Kapıcı ve apartmanlar görevlisi maaşı en düşük kaç TL olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Kapıcı ve apartmanlar görevlisi maaşı en düşük kaç TL olacak?

        Bugün gerçekleşecek toplantı sebebiyle gündeme "Asgari ücret artacak mı?" sorusu geldi. Bununla birlikte asgari ücret zammının, diğer maaşlara da etkisi olacak. Peki, kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Kapıcı ve apartmanlar görevlisi maaşı en düşük kaç TL olacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 13:55 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:55
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        1

        Yılın sonuna yaklaşılmasıyla birlikte gündeme engelli aylığı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işverenleri Beştepe'ye çağırmasıyla birlikte gündeme "Asgari ücret açıklanacak mı?" sorusu geldi. Peki, yeni asgari ücretle birlikte kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2024 Kapıcı ve apartmanlar görevlisi maaşı kaç TL olacak?

        2

        ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN NETLEŞECEK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Söz konusu toplantının 16.30'da gerçekleştirileceği öğrenildi. Toplantının bitiminde yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

        3

        KAPICI VE APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Apartman görevlisi maaşı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Asgari ücret 2024 zammı belli olmadığından henüz apartman görevlisi maaşının miktarı netlik kazanmadı. Resmi rakamlar belli olduğunda haberimizin içeriği güncellenecektir.

        4

        KAPICI MAAŞI NE KADARDI?

        2023'ün ikinci yarısında asgari ücretin 11 bin 402 TL olarak açıklanmasının ardından apartman görevlisi kapıcı maaşları da netlik kazanmıştı. Buna göre, 2023 yılında apartman görevlisi kapıcı maaşı 11 bin 402 TL olarak güncellenmişti.

        5

        ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA NELER DEĞİŞECEK?

        Yaşlılık Maaşı,

        Engelli Maaşı,

        İşsizlik Maaşı,

        GSS Primi,

        Doğum, Askerlik Borçlanması,

        Stajyer Maaşı,

        BES Kesintileri.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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