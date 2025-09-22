Kapıkule'de 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir TIR'ı şüphe üzerine X-ray taramasına sevk etti.

TIR, Kapalı Devre Kamera Sistemleri (CCTV) üzerinden takibe alındı. Takip sürerken TIR sürücüsü, aracı boş alana park etti. Bu sırada şüpheli TIR'ın yanına, gümrük işlemleri biten başka bir TIR yanaştı. Bunun üzerine ekipler, iki araca müdahale etti.

Takibe alınan TIR'da yapılan aramada; sağ ve sol duvar döşemelerinin içine gizlenmiş ve sürücüye ait evrak çantasında 51 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuların gümrük işlemi biten TIR'a aktarılmak istendiğini belirlendi.

2 sürücü gözaltına alınıp tutuklandı, Ankara Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan analizde uyuşturucunun yeni nesil sentetik kannabinoid olduğu belirlendi.