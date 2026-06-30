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        Haberler Gündem Güncel Kapıkule'de 'Pomeranian' cinsi 6 köpek yavrusu ele geçirildi

        Kapıkule'de 'Pomeranian' cinsi 6 köpek yavrusu ele geçirildi

        Kapıkule Gümrük Sahası'nda yapılan aramada, piyasa değeri 472 bin TL olan 6 adet 'Pomeranian' cinsi köpek yavrusu ele geçirildi. Yavru köpeklere el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 11:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kapıkule'de x-ray'de bulundular

        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Sahası'nda yaptığı aramada, piyasa değeri 472 bin TL olan 6 adet 'Pomeranian' cinsi köpek yavrusu ele geçirildi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi.

        Gerçekleştirilen taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçta detaylı arama gerçekleştirildi.

        Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 Türk lirası olan 6 adet 'Pomeranian' cinsi köpek yavrusunun, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Söz konusu yavru köpeklere el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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