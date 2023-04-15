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Haberler Gündem 3. Sayfa Kapıkule'de yurda girerken fark edildi! Tam 44 adet! - Güncel haberler
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Kapıkule'de yurda girerken fark edildi! Tam 44 adet!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 44 canlı güvercine el koydu. Güvercinler, Hayvan Hakları Federasyonuna (HAYTAP) teslim edildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi göz altına alındı

Kapıkule'de yurda girerken fark edildi! Tam 44 adet! - Güncel haberler
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AA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük noktasından ülkeye giriş yapmak için gelen bir araç riskli olarak değerlendirilerek takibe alındı.

YEDEK LASTİK BÖLÜMÜNDEN ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre araç, gümrük tescil işlemlerinin ardından kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edilirken, yedek lastik için ayrılan bölümde 44 cins güvercin ele geçirildi.

29'U POSTA GÜVERCİNİ

Kanatlarından bağlanmış halde bulunan güvercinlerden 15'inin bango, 29'unun da posta güvercini olduğu belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvercinler, Hayvan Hakları Federasyonuna (HAYTAP) teslim edildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi göz altına alındı.​​​​​​​

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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