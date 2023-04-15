Kapıkule'de yurda girerken fark edildi! Tam 44 adet!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük noktasından ülkeye giriş yapmak için gelen bir araç riskli olarak değerlendirilerek takibe alındı.
YEDEK LASTİK BÖLÜMÜNDEN ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre araç, gümrük tescil işlemlerinin ardından kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edilirken, yedek lastik için ayrılan bölümde 44 cins güvercin ele geçirildi.
29'U POSTA GÜVERCİNİ
Kanatlarından bağlanmış halde bulunan güvercinlerden 15'inin bango, 29'unun da posta güvercini olduğu belirlendi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Güvercinler, Hayvan Hakları Federasyonuna (HAYTAP) teslim edildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi göz altına alındı.
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