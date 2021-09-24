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Garanti BBVA’nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle bu yıl 15'inci kez düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular başladı. Adayların, 15 Kasım 2021 tarihine kadar yarışmaya başvurabilecekleri belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında gerçekleşecek jüri toplantısı sonrası kazananların belirleneceği yarışmada, “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” ödülünü alacak girişimci 150 bin TL, “Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci”, “Kadın Sosyal Girişimci” ve “Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci” kategorilerinin birincileri ise 100 biner TL’lik ödülün sahibi olacak.

Yarışmayla ilgili bilgi veren Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için kadın girişimciliği ve kadının iş hayatına katılımını desteklemek üzere 15 yıl önce yola çıktık. Kadın girişimcilere yönelik tüm çalışmalarımızı bütüncül bir yaklaşımla ele alarak “finansman sağlama”, “cesaretlendirme”, “eğitim” ve “yeni pazarlara açılma” olarak 4 temel başlığa yoğunlaşıyoruz. Bu kapsamda kadın girişimcilerimize bugüne kadar 10 milyar TL finansman sağladık. Kadın Girişimci Yönetici Okulu eğitimleriyle 3 binin üzerinden kadın girişimimizin eğitim almasını sağladık" dedi.

'KADIN GİRİŞİMCİ KALICI KAMU POLİTİKASIYLA DESTEKLENMELİ'

KAGİDER Başkanı Emine Erdem de, "Bu yıl pandeminin etkilerinden kurtulmaya çalışan kadın girişimciler normal zamanlarda da erkek girişimcilerden çok daha fazla zorlukla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. İş ağı ve ilişkilerini kurmaktan pazara erişime, finansal kaynaklara erişimden ön yargılı bir toplumsal kültürün sonuçlarını aşmaya kadar birçok cephede mücadele ediyorlar. Bütün bu sorunların aşılabilmesi için kadın girişimcilerin akılcı kamu politikalarıyla desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini körükleyen kültürel ön yargılarla etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, resmi KOBİ tanımına giren, hakim ortağı ya da sahibi kadın olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işletme sahibi kadın girişimciler yarışmaya başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca daha önceki yıllarda başvuru yapmış kadın girişimciler yarışmaya tekrar başvurabiliyor.

Yarışma kriterleri kategoriler arasında farklılaşmakla birlikte, başvuruların risk alma ve cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerindeki farklılaşma, sürdürülebilir finansal yapı, bulunduğu yörenin ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmiş olma gibi kriterler kapsamında değerlendirileceği kaydedildi.