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Meteoroloji'den açıklama! Beklenen kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimleri kar yağışlı; Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri sağanak yağışlı olacak. Doğu illerinde kuvvetli lodos etkisini sürdürürken, yağışların Adana, Mersin, Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KAR BAŞLIYOR! Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! Beklenen kar yağışı geliyor
Beklenen kar yağışı geliyor
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusunda kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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