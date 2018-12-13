Soğuk ve kar, Güneydoğu Bölgesi'nde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Hakkâri'nin Çukurca ilçesi ile Şırnak karayolunun 40'ıncı kilometresinde 2 ayrı noktaya bu sabah saatlerinde çığ düştü. Çığdan dolayı yol kapanırken, araçlar ve içerisindeki yolcular Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyündeki jandarma taburunda bekletiliyor.

DHA'da yer alan habere göre yeni çığ tehlikesine karşı karayolları ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Çalışmalar nedeniyle yolun bir süre daha ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

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