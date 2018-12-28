Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araçların sürücüleri, geçidin en yüksek kesimi olan Gülizar rampasında tipiye yakalandı.

AA'nın haberine göre; görüş mesafesinin 20 metreye, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü bölgede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yolunun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

TIR şoförü Şirin Erbey, Mersin'den aldığı yükü İran'a götürdüğünü ancak elverişsiz hava koşullarıyla karşılaştıklarını belirterek, "Karayou üzerindeki geçidin en yüksek noktası olan Gülizar rampasını buzlanma nedeniyle çıkamadım." dedi.

Türkiye-İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan çok sayıda TIR şoförünün ise karayolu üzerindeki dinlenme tesislerindeki bekleyişi sürüyor.

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