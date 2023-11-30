Haberler Yaşam Kara kediler neden uğursuz sayılır? Bu batıl inancın kökleri Orta Çağ'a kadar dayanıyor

Kara kediler neden uğursuz sayılır? Bu batıl inancın kökleri Orta Çağ'a kadar dayanıyor Kara kediler, birçok kültürde uğursuzluğun sembolü olarak görülür. Bu evrensel batıl görüşünü nedeni Orta Çağ zamanında kiliselerin cadı avlamak için kedileri kullanmasından geliyor. Habertürk Giriş: 30.11.2023 - 17:35 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:35 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Tüm dünyada kara kedilere dair olumsuz birçok batıl inanç var. Siyah kedilerin kötülük ve uğursuzlukla eşleştirilmesinin kökenleri çok eskiye dayanıyor. Ancak hikâyenin başında, kedi ve insan arasındaki ilk teması sağlayan Antik Mısır için kediler son derece kutsal hayvanlardı. Ancak Orta Çağ ile beraber tüm gerçeklik değişti.

2 Şurada Paylaş!







13 Haziran 1233'te 'Vox in Rama' isimli bir kilise belgesinde Papa IX. Gregory tarafından kedilerin Şeytan'ın enkarnasyonu olduğu ilan edildi. Bu karar beraberinde kafir, cadı ve kiliseye karşı gelebilecek her insanın avlanmasının önünü açtı ve hızlıca Avrupa'ya yayıldı.