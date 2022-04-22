Karabaş otunun faydaları 0:00 / 0:00

Karabaş otu, alternatif tıp yöntemleri ile hastalıklarına şifa bulmak isteyen kişilerin tercih ettiği bir bitkidir. Halk arasında farklı isimler ile de anılan bu bitki sıcak iklimlerde yetişir. Hatta yeterli sıcaklığa sahip bölgelerde kendi kendine yetişmektedir. En çok bulunduğu yerler Akdeniz iklimlerinde yer alan ülkelerdir. Kırlarda ve çayırlarda yetişen bu bitkinin insan sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Karabaş otu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirildiği için kişiler karabaş otu ne işe yarar? sorularını daha sık sormaktadır.

Karabaş Otu Faydaları

Karabaş otunun zihin sağlığı üzerinde sayısız etkisi bulunur. Düzenli ve doğru kullanım ile karabaş otu, zihinsel yorgunlukları azaltır. Arap ve Fars geleneğinde karabaş otunun beyinsel hastalıkların tedavisinde kullanıldığı da bilinmektedir.

Soğuk algınlığı tedavisinde karabaş otu kullanılabilir.

Depresyon gibi ruhsal bozukluklara iyi geldiği bilinmektedir.

Kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı olur.

Damar tıkanıklıklarını önler.

İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Vajinal enfeksiyonları engeller.

Migren ve baş ağrısına iyi gelir.

Pek çok kanser türünün oluşumuna engel olur.

Ramatizma gibi sorunlara iyi gelir.

Uyku problemi yaşayan kişiler tüketimini tercih edebilir.

Hazımsızlık problemi yaşayanlar karabaş otunu tüketebilir.

Mide bulantısına iyi gelir.

Cilt yaraları üzerinde iyileştirici bir etkiye sahiptir.

Karabaş Otu Zararları

Her doğal bitkide olduğu gibi karabaş otunun da kullanımında dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer kişiler karabaş otunu fazla tüketir ise karın ağrısı meydana gelebilir. Bunun yanı sıra midede bulantı, kusma ya da baş dönmesi olabilir. Karabaş otunun uzun süreli kullanımı da sağlığa zararlı olabilir. Uzun süreli kullanım karaciğere ve böbreklere iyi gelmez. Aynı zamanda hem hassas ciltlere sahip kişilerin hem de hamilelerin kullanması önerilmez.

Karabaş Otunun Kalbe Faydaları

Karabaş otu, antioksidan özelliği olan bir bitkidir. Bu yüzden bağışıklık sistemine iyi gelir ve buradaki serbest radikalleri azaltır. Bu da kişinin vücudunu hastalıklara karşı korur ve direncini yükseltir. Yüksek kolesterol ve damar tıkanıklıklarının da önüne geçer kalp sağlığına iyi gelir.

Karabaş Otu Böbreklere Zarar Verir Mi?

Karabaş otu böbreklere zarar veren bir bitki değildir ancak uzun süreli ve fazla kullanımı olursa böbreklere zarar verebilir.

Karabaş Otu Kaç Gün İçilir?

Sağlık için pek çok şifayı içinde barındıran karabaş otunun kullanım miktarı ve süresi çok önemlidir. Aşırı ve uzun süreli kullanımı sağlık açısından olumsuz etkilere yol açabilir. Karabaş otu için önerilen tüketim miktarı günde 1 fincan olarak ifade edilmektedir. Artarda kullanım süresi için ise 15 günü aşmamalıdır. 15 günlük karabaş otu kullanımından sonra 15 gün de ara verilmesi önerilmektedir.

Karabaş Otu Sigara İçin Faydalı Mı?

Karabaş otunun sigarayı bırakmak isteyen kişiler üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Sigaranın yarattığı olumsuz etkilerin yanı sıra sigara içme ihtiyacını da azalttığı iddia edilmektedir. Ancak karabaş otunun sigara üzerinde mucizevi etkileri olmadığı unutulmamalıdır.