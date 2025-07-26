Karabük'teki orman yangınlarında 4'üncü gün (4)
ALEVLERBÜYÜDÜ; KARABÜK- ANKARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDIKarabük'te başlayan orman yangınları devam ederken, alevler Cumayanı köyüne sıçradı.
ALEVLERBÜYÜDÜ; KARABÜK- ANKARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Karabük'te başlayan orman yangınları devam ederken, alevler Cumayanı köyüne sıçradı. Yangın nedeniyle Cumayanı köyünde yaşayanlar tahliye edildi. Yangının büyümesiyle birlikte Karabük- Ankara yolu ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ediyor.
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