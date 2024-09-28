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        Karabük'te safran çiçek açtı

        Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safran çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:42 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:42
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        Karabük'te safran çiçek açtı
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        Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safran çiçek açtı.

        Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 44 çiftçi tarafından 98 dekar alanda üretiliyor.

        Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 45 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor.

        Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı geçen yıl 320 bin liradan satıldı.

        - "Muhtemelen bu yıl safran tarlalarına daha fazla turist gelecek"

        Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl köylerinde yaklaşık 40 dönüme yakın alanda üretim yapıldığını söyledi.

        Geçen hafta havaların biraz serin gittiğini belirten Yılmaz, "Gece sıcaklıkları 8-10 dereceye kadar düştü. Safran çiçek açmaya başladı. Biraz erken oldu. Biz 10-15 gün daha geç açmasını bekliyorduk. Erkenden açmaya başladılar. Bu da sezonun biraz daha uzun sürmesini sağlayacak." dedi.

        Yılmaz, 25-26 Ekim'de Safran Festivali'nin yapılacağını hatırlatarak, "Muhtemelen bu yıl safran tarlalarına daha fazla turist gelecek. Bugünlerde çiçeklenme başladı, 15 Kasım'a kadar devam eder. Ben yaklaşık 25 dönüm alanda üretim yapıyorum. Geçen yıl safran tarlalarını yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl çiçeklenme erken başladığı için bu rakam artacaktır. Bu yıl özellikle Safranbolu'ya gelen Uzakdoğulu turist sayısı çok fazla." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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