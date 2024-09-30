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        Lisans ve ön lisansta 5 mezuniyeti olan emekli, altıncı kez üniversite sıralarında

        ORHAN KUZU - Lise mezuniyetinin ardından askerlik yılları hariç her yıl üniversite sınavına giren 62 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 2 lisans ve 3 ön lisans diploması almasının ardından Karabük'te kazandığı meslek yüksek okulunda altıncı kez öğretim hayatına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:55 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:08
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        Lisans ve ön lisansta 5 mezuniyeti olan emekli, altıncı kez üniversite sıralarında
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        ORHAN KUZU - Lise mezuniyetinin ardından askerlik yılları hariç her yıl üniversite sınavına giren 62 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 2 lisans ve 3 ön lisans diploması almasının ardından Karabük'te kazandığı meslek yüksek okulunda altıncı kez öğretim hayatına başladı.

        Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Topçuoğlu, hayatı boyunca 43 kez üniversite sınavına girip Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve ön lisans programlarında kamu yönetimi, işletme yönetim ve organizasyon, turizm otelcilik, ilahiyat ile Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü'nü bitirdi.

        10 yıl vekil sınıf öğretmenliği, 16 yıl vekil İngilizce öğretmenliği, 5 yıl da özel sürücü kurslarında direksiyon eğitimi verdikten sonra emekli olan Topçuoğlu, 8 Haziran'daki Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı'nı kazandı.

        Karabük'teki öğrenci yurdunda kalan 62 yaşındaki Topçuoğlu, AA muhabirine, Bafra Lisesi'nden mezun olduğu 1980'den itibaren her yıl üniversite sınavına girdiğini anlattı.

        Topçuoğlu, sınava sadece bir kez, askerlik görevini yaparken giremediğini aktararak, "Bu yıl 43'üncü kez sınava girdim. 5 üniversite bitirdim. İşletme fakültesi yönetim organizasyon bölümü lisans, iktisat fakültesi kamu yönetimi lisans, turizm otelcilik ön lisans, otobüs şoförlüğünü Kütahya'da okudum ön lisans ve en son da ilahiyat ön lisans. Üçü ön lisans, ikisi lisans olmak üzere 5 diploma sahibiyim." diye konuştu.

        - Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat etmeyi düşünüyor

        Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat etmeyi düşündüğünü dile getiren Topçuoğlu, ilk önce yeni bir okula başlama niyetinin bulunmadığını ancak arkadaşlarının teşvikiyle tercih yaptığını anlattı.

        Topçuoğlu, altıncı üniversitenin tecrübeleriyle ilgili olması gerektiğini göz önüne alarak seçimde bulunduğunu, daha önce ulaştırma programında otobüs bölümü okuduğunu ve 5 yıl direksiyon eğitimi verdiğini ifade etti.

        Yaptığı tek tercihe yerleştiğini aktaran Topçuoğlu, gençlere üniversiteye girmek için tek fırsatın lise mezuniyetinin ardından girilen sınav olmadığını hatırlattı.

        Topçuoğlu, üniversite adaylarına ilk sene başarılı olamasalar da denemekten vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunarak, "Bunun en güzel örneği benim kardeşim. Benden 10 yaş küçük. Liseden mezun oldu. İlk sınava girdi kazanamadı. İkinciye girdi kazanamadı. Üçüncüde 'Ağabey ben sınava girmeyeceğim.' dedi. Ben de ona hiç söylemedim. Form aldım doldurdum, imzalattım, 'Git teslim et okuluna.' dedim. O sene sınava girdi ve okul öncesi öğretmenliğini kazandı." dedi.

        Kardeşinin 13 senedir okul öncesi öğretmenliği yaptığını belirten Topçuoğlu, "Yani endişe etmeyin. Sınav ilkten bitmiyor. Birinci de olur, ikinci de olur, üçüncü de olur. Yalnız pes etmeyin. Ben 43 kere girdim. 5 tane bitirdim. Bu altıncı üniversitem. Ümidinizi kırmayın. Sınavlar son demek değildir." değerlendirmesinde bulundu.

        Topçuoğlu, gençlere pes etmemeleri gerektiğini öğütleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "43 yaşındayken 20 yaşındaki gençlerle ders verdim. Okumanın yaşı yok. Peygamberimiz ne demiş; 'Beşikten mezara kadar bilgi öğren, ilim öğren'. Öğrenmenin yaşı yok. Her şeyin üstesinden gelirsiniz. Öğrencilere okumanın, azmin amacını gösteriyorum. Yoksa, buradan diploma alsam ne olur, 5 diplomam var. Emekli de olmuşum. Kendi alanım olduğu için bir şeyler öğrenmek istiyorum."

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