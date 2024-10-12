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        "Bir Kitap Bin Dünya" projesi kapsamında Karabük'te kütüphane açıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Bir Kitap Bin Dünya" projesi kapsamında bir ortaokulda kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 09:15 Güncelleme: 12.10.2024 - 09:59
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        "Bir Kitap Bin Dünya" projesi kapsamında Karabük'te kütüphane açıldı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Bir Kitap Bin Dünya" projesi kapsamında bir ortaokulda kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

        Emek Ortaokulu'nda gerçekleştirilen açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu, okulda açılan kütüphanenin zenginleştirilmesi adına tüm öğrenciler ve öğretmenlerden evlerinde okumaktan en çok keyif aldıkları bir kitabı kütüphaneye bağışlamalarını rica etti.

        Kütüphaneden kitap alarak günlük en az yarım saat kitap okuma tavsiyesinde bulunan Küçükzoroğlu, "Bu iki hususa dikkat ederseniz emin olun gireceğiniz sınavlarda da çok başarılı olacaksınız ve hayatınız boyunca yapacağınız her işte kolaylık yaşayacaksınız." dedi.

        Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar da sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdikleri proje kapsamında 4. kütüphaneyi Safranbolu'da açtıklarını söyledi.

        Gelecek hafta 2 ilde daha kütüphane açılışı yapacaklarını belirten Akpınar, "Bundan sonraki dönemde çeşitli illerde kütüphanelerin açılmasına devam edeceğiz. Eğitimin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yeni gelişen teknolojilerle farklılaşan dünyada hak ettiği yeri almak için eğitimde çok daha iyi işler yaparak öne çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

        Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri, kütüphaneyi gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Açılışa, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Onur Topaç, Karabük Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansız, okul müdürü Yüksel Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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