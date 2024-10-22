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        Karabük'ten kısa kısa

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, T Tipi Kapalı Açık Ceza Kurumu kanalizasyon şebeke hattı yapım işi ihalesinin yapıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:53
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        Karabük'ten kısa kısa
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        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, T Tipi Kapalı Açık Ceza Kurumu kanalizasyon şebeke hattı yapım işi ihalesinin yapıldığını duyurdu.

        Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, cezaevi kanalizasyon şebekesinin tamamen yenileneceğini belirtti.

        Vali Mustafa Yavuz, Milletvekili Ali Keskinkılıç ve İl Başkanı Ferhat Salt ile konuyu yakından takip ederek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a taşıdıklarını kaydeden Şahin, "Bakanımızın talimatlarıyla ihale yapıldı. İşin maliyeti 9 milyon 46 bin 501 liradır. Yer tesliminin ardından 300 gün içinde tamamlanacak. Kanalizasyon şebeke hattında 3 bin 782 metre Q400 milimetre çapında koruge boru döşenecek ve yaklaşık 88 parsel bacası konulacaktır. Kanalizasyon şebeke hattı Karabük Belediyesi kanalizasyon şebeke hattına bağlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

        Şahin, ödenek dolayısıyla Bakan Tunç'a teşekkür etti.

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