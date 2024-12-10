Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, mezarı başında anıldı

        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, ölümünün 30. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:29 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, mezarı başında anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, ölümünün 30. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Şehir Mezarlığı'ndaki anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Törene, yakınlarının yanı sıra Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar da katıldı.

        Dizdar, burada yaptığı konuşmada, Ataman'ı anmak için gelenlere teşekkür etti.

        Tarihçi-yazar Mehmet Kütükçüoğlu, Ataman'ın hem Balkanlar'dan gelişinin hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün inkılaplarını uygulayan kişi olmasının kendileri için değerine işaret ederek, "Yayınlanmamış onlarca çalışması baskıyı bekliyor. İlk görevlerimizden birisi bu çalışmaların kitap haline gelmesi olmalıdır. Türk milletinin türküleri ve folkloruyla öz değerlerine sahip çıkan çok önemli bir sanatçımızdır." ifadelerini kullandı.

        - Sadi Yaver Ataman kimdir?

        Sadi Yaver Ataman, 23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yanya'da dünyaya geldi.

        İlk ve orta öğrenimini Safranbolu'da, liseyi İstanbul İstiklal Lisesi'nde tamamlayan Ataman, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği bölümüne kaydoldu fakat müzik tutkusu nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak, o zamanki ismi Daru'l-Elhan olan İstanbul Konservatuvarı'na girdi.

        Buradan 1930 yılında mezun olan Ataman, eğitim sürecinde Mehmet Fuad Köprülü'den dersler aldı. 1930-1931'den itibaren müzik öğretmeni olarak devlet hizmetine giren Ataman, 1938'de öğretmenlik görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

        Bağımsız olarak 1940 yılında Karabük Belediye Başkanlığına seçilen Ataman, Görsel Türkiye Ansiklopedisi ve Renkli Büyük Türkiye Ansiklopedisi gibi ansiklopedilerin folklor ve halk müziği maddelerini yazdı, 32 kitap kaleme aldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1991'de "devlet sanatçısı" unvanı verilen dört çocuk babası Sadi Yaver Ataman, 10 Aralık 1994'te İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. Ataman'ın cenazesi, 11 Aralık 1994'te memleketi Safranbolu'da toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Karabük'te kaçak avlanan 10 kişiye para cezası uygulandı
        Karabük'te kaçak avlanan 10 kişiye para cezası uygulandı
        Karabük'te yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı
        Karabük'te yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı
        Karabük'te şarampole devrilen kamyonetin çaya düşmesini ağaçlar engelledi
        Karabük'te şarampole devrilen kamyonetin çaya düşmesini ağaçlar engelledi
        Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Karabük'te tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Karabük, Zonguldak ve Tekirdağ'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesin...
        Karabük, Zonguldak ve Tekirdağ'daki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesin...
        Karabük'te Suriyeliler Esad'ın gidişini kutladı
        Karabük'te Suriyeliler Esad'ın gidişini kutladı