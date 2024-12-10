Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, mezarı başında anıldı

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, ölümünün 30. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şehir Mezarlığı'ndaki anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Törene, yakınlarının yanı sıra Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar da katıldı.

Dizdar, burada yaptığı konuşmada, Ataman'ı anmak için gelenlere teşekkür etti.

Tarihçi-yazar Mehmet Kütükçüoğlu, Ataman'ın hem Balkanlar'dan gelişinin hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün inkılaplarını uygulayan kişi olmasının kendileri için değerine işaret ederek, "Yayınlanmamış onlarca çalışması baskıyı bekliyor. İlk görevlerimizden birisi bu çalışmaların kitap haline gelmesi olmalıdır. Türk milletinin türküleri ve folkloruyla öz değerlerine sahip çıkan çok önemli bir sanatçımızdır." ifadelerini kullandı.

- Sadi Yaver Ataman kimdir? Sadi Yaver Ataman, 23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yanya'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Safranbolu'da, liseyi İstanbul İstiklal Lisesi'nde tamamlayan Ataman, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği bölümüne kaydoldu fakat müzik tutkusu nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak, o zamanki ismi Daru'l-Elhan olan İstanbul Konservatuvarı'na girdi.

Buradan 1930 yılında mezun olan Ataman, eğitim sürecinde Mehmet Fuad Köprülü'den dersler aldı. 1930-1931'den itibaren müzik öğretmeni olarak devlet hizmetine giren Ataman, 1938'de öğretmenlik görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. Bağımsız olarak 1940 yılında Karabük Belediye Başkanlığına seçilen Ataman, Görsel Türkiye Ansiklopedisi ve Renkli Büyük Türkiye Ansiklopedisi gibi ansiklopedilerin folklor ve halk müziği maddelerini yazdı, 32 kitap kaleme aldı.