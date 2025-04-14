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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Karabük'te sahipsiz hayvanlara ilişkin konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, sahipsiz hayvanlar konusunda dünyada çok da karşılığı olmayan bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Sokaklarımızın güvenliği esastır. Evlatlarımızın okula rahat gitmesi, büyüklerimizin camiye rahat gitmesi, kadınlarımızın pazara rahat gitmesi, hepimizin özel ve önemli görevi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:27 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:44
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Karabük'te sahipsiz hayvanlara ilişkin konuştu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, sahipsiz hayvanlar konusunda dünyada çok da karşılığı olmayan bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Sokaklarımızın güvenliği esastır. Evlatlarımızın okula rahat gitmesi, büyüklerimizin camiye rahat gitmesi, kadınlarımızın pazara rahat gitmesi, hepimizin özel ve önemli görevi." dedi.

        Turan, Karabük temasları kapsamında Vali Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret etmesinin ardından katıldığı "Karabük Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı" sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "sokak hayvanları" diye ifade edilen dünyada çok da karşılığı olmayan bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

        İyi niyetten ve farklı sebeplerden dolayı bu konuda bedel ödendiğini belirterek, dün, Şanlıurfa'da üniversite son sınıf öğrencisi bir kızın sahipsiz hayvanlardan kaçarken trafik kazası geçirip hayatını kaybettiğini hatırlattı.

        Siber suçlar veya sentetik uyuşturucu gibi yeni sorunların görmezden gelinmeyip düzenlemeler yapılıyorsa, sahipsiz hayvanlar için de mutlaka çözüm üretmek, adım atmak görevlerinin bulunduğunu vurgulayan Turan, "Dünya nasıl yapmış, Avrupa başta nasıl bir mevzuat değişikliğine, fiili uygulamaya gitmiş, bunları inceliyoruz. Sokaklarımızın güvenliği esastır. Evlatlarımızın okula rahat gitmesi, büyüklerimizin camiye rahat gitmesi, kadınlarımızın pazara rahat gitmesi, hepimizin özel ve önemli görevi. Sokak güvenliği esastır." diye konuştu.

        Turan, yeni kanunla başta belediyeler olmak üzere ilgili kurumlara hem yasal hem cezai sorumluluk anlamında çok büyük görevler düştüğüne işaret ederek, şu an tüm bakan yardımcılarının farklı illerde bu değerlendirmeleri yaptığını bildirdi.

        Eski kanun gereği "yakala, kısırlaştır ve sal formülünü"nün hayata geçirildiğini ancak bunun çözüm olmadığını dile getiren Turan, yeni düzenlemenin ise "yakala, rehabilite et ve sahiplenilinceye kadar barınakta tutmayı" öngördüğünü kaydetti.

        - "Atatürk'ün kurduğu, Türkiye'yi büyüten parti bu olabilir mi?"

        Ziyaretleri kapsamında Karabük Belediyesine gelerek Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile görüşen Turan, daha sonra Kemal Güneş Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı, seyyar satıcıdan simit alarak vatandaşlara ikram etti.

        AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile de parti binasında görüşen Turan, burada yaptığı konuşmada, polemiklerle zaman kaybedildiğini belirtti.

        Turan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştiride bulunarak, "Adam dün demiş ki 'Savaşa hazır mısınız?' Bu kullanılacak laf mı Allah aşkına. Miting yapıyor, 'Savaşacağız' diyor gerekirse. Düşman toprağında mısın, kimle savaşıyorsun? 'Çıkar kravatını o zaman üniforma giy' derler adama. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

        Siyasette polemik, rekabet ve tartışmanın yaşanabileceğini ancak insanları sokağa çağırmanın acziyet, beceriksizlik olduğunu söyleyen Turan, "Grup başkanvekili, grup toplantısı, mitingler, Meclis kürsüsü niçin var? Ne demek sokağa çağırmak? O yüzden bir daha söylüyorum; sağduyuyu elden bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

        Turan, Özel'in siyasi pozisyonunu sağlamaya çalışmaktan başka bir iddiasının olmadığını savunarak, "Ne Ekrem Bey derdi var, ne CHP derdi var. Sadece kendi koltuğunu sağlamlaştırmak, tabanına şirin gözükmek için yaptığı bir iş var. Tabanından, marjinal dar bir grup mutlu olabilir. Atatürk'ün kurduğu, Türkiye'yi büyüten parti bu olabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, buradaki ziyaretinin ardından Karabük ve Safranbolu belediyelerine ait barınakları ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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