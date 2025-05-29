Karabük'ten kısa kısa

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük'e 2002-2025 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla toplam 5 milyar 600 milyon lira yatırım yapıldığını bildirdi.

İl Başkanı Salt, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımlarla hem fiziki altyapının hem de gençlerin sosyal gelişimine yönelik imkanların genişletildiğini vurgulayarak, "Gelişen ve değişen dünyada daima yeni kalan, inovatif düşünebilen, donanımlı ve geleceğe karşı duyarlı gençlik anlayışıyla çalışıyor, yarının dünyasını inşa edecek gençlerimizin imkan ve kabiliyetlerini daima artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Karabük'te gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla inşa edilen tesislerin, hem altyapı hem de erişim anlamında büyük dönüşümü beraberinde getirdiğini aktaran Salt, Karabük'e 2002-2025 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla toplam 5 milyar 600 milyon lira yatırım yapıldığını, her bir tesisin, gençlerin enerjisini doğru yöne kanalize etmek, onların hayallerini desteklemek için inşa edildiğini kaydetti.