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        Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 22:41 Güncelleme: 10.06.2025 - 22:41
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        Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Z.T.K. idaresindeki 78 ST 066 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki Y.M. ve A.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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