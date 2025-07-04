Karabük Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi açıldı

Karabük Belediyesince yapılan Sahipsiz Hayvan Bakımevi törenle hizmete girdi.

Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy mevkisinde 41 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste 3 bin sahipsiz hayvanın bakım, tedavi ve rehabilitasyonu yapılabilecek.

Doğal gezinti alanları, çevre dostu peyzaj düzenlemeleri, modern köpek parkurları ile donatılan merkez, hayvanların yalnızca barınması değil sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamalarını sağlayacak.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, can dostları daha iyi şartlarda korumak, rehabilite etmek ve refahını sağlamak için bu tesisin yapıldığını söyledi.

Barınakta sahipsiz hayvanların hem korunacağını hem rehabilite edileceğini vurgulayan Yavuz, Karabük'e yakışan merkezin yapımından dolayı Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı tebrik etti.

Yavuz, Karabük'ün bu merkeze ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Biz bu tesisi neden bu kadar önemsedik? Çünkü sokaklarımızın, mahallerimizin, caddelerimizin, insanlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bu tesis gerekliydi ve şarttı. Çünkü çocuklarımız hayvan saldırıları nedeniyle hayatlarını kaybediyordu. Kadınlarımız hayatını kaybediyordu ya da yaralanıyordu ama aynı zamanda can dostlarımız sokaklarda şiddete maruz kalıyordu. Sokakta kötü şartlarda bazen aç bazen de susuz kalıyorlardı. Onların ve insanımızın güvenliği için artık Karabük'te inşallah bu sorunu çözmüş oluyoruz. Karabük'te sahipsiz hayvanlar meselesini çözdük." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de sahipsiz hayvanlarla ilgili TBMM'de yapılan çalışmayla belediyelere ve mülki idarelere birtakım yükümlülükler yüklendiğini belirterek, bu kapsamda da Karabük'ün kendi üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmiş olduğunu dile getirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise sokak hayvanlarının barınması, onların iyi bir şekilde muhafaza edilmesi ve bakılması insanlar için son derece önemli bir iş olduğunu vurgulayarak, "Bu barınma merkezinde inşallah sokaklarda yaşamaya terk edilmiş can dostlarımız için çok daha güvenli, onları hastalıklardan uzak tutacak, tedavilerini yapabileceğimiz ve birtakım kazalardan koruyacak önemli bir merkezi çok kısa bir sürede Karabük Belediyemiz, Özel İdaremiz, Tarım Orman Bakanlığımız ve Valiliğimiz el ele vererek bu tesisi bitirdiler." şeklinde konuştu.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da Karabük'ün sosyal sorumluluk anlayışına yeni bir değer kazandıracak çok önemli bir eseri birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.