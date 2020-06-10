Karabük Eflani ilçesinde 2 köy karantinaya alındı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Eflani ilçesinde 2 köy karantinaya alındı 

DHA

Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Eflani ilçesine bağlı Soğucak Köyü ile Kutluören Köyü koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.  Eflani´ye bağlı Soğucak Köyünde 2, Kutluören Köyünde 3 koronavirüs vakası görüldü. Eflani İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararıyla Soğucak Köyü ve Kutluören Köyü ile bu köylere bağlı mahallelerin karantinaya alınmasına karar verdi. Jandarma ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarında önlem alırken, karantina 14 gün sürecek. Eflani Kaymakamlığı´ndan köylerin karantinaya alınmasıyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:  "İlçe...

Karabük Eflani ilçesinde 2 köy karantinaya alındı 

<br>Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Eflani ilçesine bağlı Soğucak Köyü ile Kutluören Köyü koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı. <br>Eflani´ye bağlı Soğucak Köyünde 2, Kutluören Köyünde 3 koronavirüs vakası görüldü. Eflani İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararıyla Soğucak Köyü ve Kutluören Köyü ile bu köylere bağlı mahallelerin karantinaya alınmasına karar verdi. Jandarma ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarında önlem alırken, karantina 14 gün sürecek. Eflani Kaymakamlığı´ndan köylerin karantinaya alınmasıyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: <br>"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun 10 Haziran tarihli kararıyla, ilçemiz Soğucak Köyü´nde 2 kişide Covid19 ve Kutluören Köyünde 3 kişide Covid19 görülmesi nedeniyle, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Soğucak Köyü, Kutluören Köyü ve bu köylere bağlı tüm mahallelerimiz Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 10 Haziran itibariyle giriş ve çıkışlar kapatılarak 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, istisnai durumları dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir.´´  DHA-Genel Türkiye-Karabük / Eflani Yasin ALDEMİR<br>2020-06-10 20:37:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada yaralanan yaşlı adam hastanede öldü
YEREL HABERLER Kazada yaralanan yaşlı adam hastanede öldü
Karabük'te iki köy karantinaya alındı 13 gün vakanın görülmediği kentte yaklaşık bir haftada sayı 11'e yükseldi
YEREL HABERLER Karabük'te iki köy karantinaya alındı 13 gün vakanın ...
Demir yüklü tır yan yattı
YEREL HABERLER Demir yüklü tır yan yattı
Demir yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Demir yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
Yakaladıkları yılanı doğaya saldılar
YEREL HABERLER Yakaladıkları yılanı doğaya saldılar
Cenazeye katılan iki kişinin sonucu pozitif çıktı, filyasyon çalışması başlatıldı Karabük’te 9 vak'anın tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Cenazeye katılan iki kişinin sonucu pozitif çıktı, ...
Karabük´te ormancılara yangın söndürme eğitimi
YEREL HABERLER Karabük´te ormancılara yangın söndürme eğitimi
Orman Bölge Müdürlüğü yangınlara hazır
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğü yangınlara hazır
İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
Ağız ve diş sağlığı hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Ağız ve diş sağlığı hastanesi yeniden hizmet vermeye ...
Milletvekili Güneş, mecliste Karabük hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Milletvekili Güneş, mecliste Karabük hakkında bilgi ...
KBÜ Biyomedikal Mühendisliği’nden online çalıştay ve sergi
YEREL HABERLER KBÜ Biyomedikal Mühendisliği’nden online çalıştay ve ...
KBÜ’den kan bağışına destek
YEREL HABERLER KBÜ’den kan bağışına destek
Karabük Özel İdare çözüm odaklı çalışıyor
YEREL HABERLER Karabük Özel İdare çözüm odaklı çalışıyor
Vali okul inşaatlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali okul inşaatlarını inceledi
Şebeke sularında virüse karşı temizlik çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER Şebeke sularında virüse karşı temizlik çalışmaları ...
(Özel) Kalbinde delik olan 18 yaşındaki Berivan koronayı yendi
YEREL HABERLER (Özel) Kalbinde delik olan 18 yaşındaki Berivan ...
Otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ...
KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ar-Ge firmaları yer almaya başlıyor
YEREL HABERLER KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ar-Ge firmaları ...
Aybüke öğretmenin acısı 4 yıldır taze Şehit Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın: "Çocuğunuzun, evladınızın hain bir kurşun ile hayatının yok edilmesi her ana baba gibi bizleri de üzmekte"
YEREL HABERLER Aybüke öğretmenin acısı 4 yıldır taze Şehit Aybüke ...
Mezuniyet sergisi sanal ortama taşındı
YEREL HABERLER Mezuniyet sergisi sanal ortama taşındı
100 metre yükseklikteki "taş terasta" düğün fotoğrafı çektirdiler İstanbul’dan Karabük’e düğün fotoğrafı çektirmeye geldi 100 metre yükseklikte milyonlarca yıl önce oluşumu meydana gelen kayanın üzerinde tehlikeli fotoğraf çekimi
YEREL HABERLER 100 metre yükseklikteki "taş terasta" düğün fotoğrafı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X