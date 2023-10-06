Karabük'te aynı mahallede çıkan yangında samanlık ve ambar kullanılmaz hale geldi Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan samanlık ve ambar kullanılmaz hale geldi

Yangın Gümüşler Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Şahin'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler buğday ambarına sıçrarken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sabah saatlerinde aynı mahallede ahşap evin de çıkan yangında kullanılmaz hale gelmesi üzerine ekipler kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.