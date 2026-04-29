Karabük'te bir adam evinde ölü bulundu
Karabük'te bir apartmanın ikinci katında yaşayan 53 yaşındaki Sezgin Bulut, hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 29 Nisan 2026 - 17:21 Güncelleme:
HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
İHA'daki habere göre olay; Karabük'te bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın ikinci katında yaşayan Sezgin Bulut'u (53) hareketsiz halde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI
Ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Sezgin Bulut'un cenazesi yapılan çalışmaların ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bulut'un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
