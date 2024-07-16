Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bazı sosyal medyada Eskipazar'da bir düğünde havaya ateş açıldığına dair görüntülerin yayımlandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Düğünde silah kullandığı tespit edilen 1 kişiye "2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Hakkında Kanun" gereği 4 bin 538 lira, 4 kişiye ise "5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik" gereği 8 bin 322'şer lira olmak üzere toplam 33 bin 288 lira, düğün sahibine ise "emre aykırı davranıştan" 2 bin 52 lira idari para cezası uygulandı.