Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Harun U. idaresindeki otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde, Süleyman D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Süleyman D. ile yanındaki Nurullah T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, diğer sürücü Harun U'nun, yapılan ölçümde 1,80 promil alkollü olduğu belirlendi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.