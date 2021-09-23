Yangın yerinden çıkan para sahibine verildi 0:00 / 0:00

AA

Merkeze bağlı Arıcak köyünde yalnız yaşayan Hüseyin Kaynak'a ait 2 katlı evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde hasar oluştu.

Hüseyin Kaynak, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, evindeki paltosunun cebinde parası ile içinde evrakların bulunduğu çantasının olduğunu söyledi.

Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, Kaynak'ın çantasını ve bir paltonun cebindeki 2 bin 100 lirayı bularak kendisine teslim etti.

Kaynak, gazetecilere, evde yaktığı piknik tüpünün aniden alev aldığını söyledi.

Tüpü dışarı atarken perdenin tutuştuğunu belirten Kaynak, "Komşulara bağırdım. İtfaiyeye haber verdiler. Evdeki 2 bin 100 liramı, banka kartımı ve önemli evraklarımın hepsini itfaiye ekipleri sağ olsun çıkardı." dedi.

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