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        Karabük'te ormanlık alanlara girişler yasaklandı

        Karabük'te olası orman yangınlarını önlemek amacıyla 15 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlere izin verilmeyecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 00:17
        Karabük'te ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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        Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla birlikte olası orman yangınlarının önlenmesi için birçok şehirde olduğu gibi Karabük'te de bazı tedbirlerin alındığı bildirildi.

        Karabük Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun aldığı karar gereği 15 Temmuz-15 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişlerin ve her türlü sosyal ve sportif amaçlı etkinliklerin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Karar anız yakmayı, bahçe temizliğinde ateş yakmayı, ormanlık alanlara yakın yerlerde havai fişek ve dilek balonu kullanmayı da kapsıyor. Mesire ve piknik yerleri ile orman parkı olarak tabir edilen yerler ise vatandaşların kullanımına açık olacak. Mesire yerlerinde akşam 20.00 ile sabah 09.00 arasındaki zaman diliminde ateş yakılamayacak. Karardan, ormancılık üretim işlerinde çalışanlar ile ikameti gereği orman mahallerinde yaşayanlar muaf tutulacak."

        Açıklamada, ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması kararının uygulanmasından orman teşkilatı, bütün kolluk kuvvetleri ve köy muhtarlarının sorumlu olacağı aktarılarak, yasaklara uymayanlar hakkında adli işlem ve para cezası uygulanacağı kaydedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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