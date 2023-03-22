Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Karabük'te otomobil bariyere çarpıp diğer otomobilin üstüne düştü!

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, bariyere çarpıp havalanarak diğer otomobilin üstüne düştüğü kazada 3 kişi yaralandı

Karabük'te otomobil bariyere çarpıp diğer otomobilin üstüne düştü!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Karabük'te bariyerlere çarparak havalanan otomobil, başka bir otomobilin üstüne düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Karabük'ten Safranbolu istikametine gelen M.E. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle ilçe girişindeki otogar önünde kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile havalanan otomobil, otogar önünde bulunan N.C.T. yönetimindeki otomobilin üstüne düşerek devrildi.

AA'nın haberine göre, kazada sürücü M.E. ve yanındaki M.B. ile B.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'da otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı
GÜNDEM Otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı
Hatay'da enkaz çalışmaları 16 mahallede devam edecek
GÜNDEM Hatay'da enkaz çalışmaları 16 mahallede devam edecek
Kastamonu'da denizde kaybolan balıkçının cesedi 6 ay sonra bulundu
GÜNDEM Denizde kaybolan balıkçının cesedi 6 ay sonra bulundu
AÖF SINAV TARİHLERİ 2023: Anadolu Üniversitesi ile AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?
GÜNDEM 2023 AÖF sınav tarihleri
Son dakika deprem listesi 22 Mart 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
GÜNDEM AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
ÜNİVERSİTELER AÇILIR MI, ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak? YÖK ile üniversitelerde online eğitim devam edecek mi?
GÜNDEM Üniversiteler ne zaman açılıyor?
Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başladı mı, başvurular ne zaman yapılacak? İş-Kur Kadro-branş dağılımı nasıl olacak, ÖSYM ile başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
GÜNDEM Bakan Koca'dan kritik açıklama! Personel alımı ...
Sahurda tüketilebilecek susatmayan besinler| Su oranı yüksek, susatmayan meyve ve sebzeler, besinler neler?
GÜNDEM Sahurda tüketilmesi gereken besinler
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre orucu bozmayan şeyler! Orucu bozmayan şeyler neler?
GÜNDEM Diyanet'e göre orucun bozulmadığı durumlar
İzmir teravih namazı saat kaçta kılınacak? İzmir'de ilk teravih namazı ne zaman ve hangi tarihte kılınacak?
GÜNDEM İzmir teravih namazı vakti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.