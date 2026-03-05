Karabük'te otomobille kamyon çapıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Karabük'te otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Gökhan M. ile eşi Fatma M., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü H.K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
OTOMOBİL VE KAMYON ÇARPIŞTI
AA'daki habere göre kaza; Karabük'te meydana geldi. Gökhan M. (49) idaresindeki otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında H.K. (59) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüler ile otomobildeki İ.M. (75), R.M. (73), Fatma M. (45) ve F.K.M. (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Otomobil sürücüsü Gökhan M. ve eşi Fatma M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Kamyon şoförü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Öte yandan Gökhan M'nin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.