        Karabük'te otomobille kamyon çapıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Karabük'te otomobille kamyon çapıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Karabük'te otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Gökhan M. ile eşi Fatma M., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü H.K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Giriş: 05.03.2026 - 10:57
        2 araç çarpıştı! Karabük'te ölümlü kaza
        Karabük'te otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        OTOMOBİL VE KAMYON ÇARPIŞTI

        AA'daki habere göre kaza; Karabük'te meydana geldi. Gökhan M. (49) idaresindeki otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında H.K. (59) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

        6 KİŞİ YARALANDI

        Kazada sürücüler ile otomobildeki İ.M. (75), R.M. (73), Fatma M. (45) ve F.K.M. (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Otomobil sürücüsü Gökhan M. ve eşi Fatma M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kamyon şoförü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Öte yandan Gökhan M'nin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

