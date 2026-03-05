Karabük'te otomobille kamyon çapıştı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Karabük'te otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

OTOMOBİL VE KAMYON ÇARPIŞTI

AA'daki habere göre kaza; Karabük'te meydana geldi. Gökhan M. (49) idaresindeki otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında H.K. (59) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile otomobildeki İ.M. (75), R.M. (73), Fatma M. (45) ve F.K.M. (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Otomobil sürücüsü Gökhan M. ve eşi Fatma M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyon şoförü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Öte yandan Gökhan M'nin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.