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Karabük'te TOKİ heyecanı! Karabük TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları

TOKİ Karabük arsa kura çekimi heyecanı sona erdi. 200 müstakil ev için TOKİ kura çekimi yapıldı. Çekilişi YouTube üzerinden canlı yayınlandı. İşte 16 Mart TOKİ kura çekimi tarihleri...

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  • Karabük'te TOKİ heyecanı! 16 MartKarabük TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları belli oldu

    TOKİ Karabük arsa kura çekimi 16 Mart Perşembe bugün yapılan çekilişle sonuçlandı. 200 müstekil için yapılan kura çekilişi saat 12.00'de başladı. Yaklaşık ikisaat süren çekilişin sonuçları canlı yayında belli oldu. İşte TOKİ Karabük arsa kura sonuçları...
  • Karabük'te TOKİ heyecanı! 16 MartKarabük TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları belli oldu

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde ve resmi YouTube kanalından yayınlandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişin sonuçları belli oldu.

    KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
  • Karabük'te TOKİ heyecanı! 16 MartKarabük TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları belli oldu

    TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Karabük'te TOKİ heyecanı! 16 MartKarabük TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları belli oldu
  • Karabük'te TOKİ heyecanı! 16 MartKarabük TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları belli oldu
  • Karabük'te TOKİ heyecanı! 16 MartKarabük TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları belli oldu

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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