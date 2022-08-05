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Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te trafik kazası: 3'ü çocuk 6 yaralı
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Ciple otomobil çarpıştı; 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Karabük'te cip ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi

Karabük'te trafik kazası: 3'ü çocuk 6 yaralı
Karabük'te trafik kazası: 3'ü çocuk 6 yaralı
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AA

Karabük'te ciple otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Nurullah K. (50) yönetimindeki 78 AAK 643 plakalı cip, Bulak Kavşağı'nda yabancı uyruklu Masihullah S. (30) idaresindeki 35 ATV 949 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile otomobildeki Mohammed Farshad M. (23), Ahmad Mubasher S. (12), Ahmed Baset S. (11) ve Maisam S. (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; yaralılardan Nurullah K. ile Maisam S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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