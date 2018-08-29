Öne Çıkanlar
Karabükspor
Futbol
Haberler > Futbol

Karabükspor'da yeni başkan Sedat Namal

Kardemir Karabükspor’da gerçekleşen olağanüstü genel kurul sonucu tek liste ile gidilen seçimler iş adamı Sedat Namal kulüp başkanı olarak seçildi

29 Ağustos 2018 Çarşamba, 19:10:55 | Güncelleme:

Kardemir Karabükspor’da gerçekleşen olağanüstü genel kurul sonucu tek liste ile gidilen seçimler iş adamı Sedat Namal kulüp başkanı olarak seçildi. 
Vali Nafiz Kayalı Gençlik Spor Salonu'nda gerçekleşen olağanüstü genel kuruluna CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkan Yard. Fatma Danışman, Ak Parti ve CHP İl Başkanları, TSO Başkanı Mehmet Mescier, çeşitli sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticileri yanı sıra çok sayıda delege katıldı.

"3 ORTAK DEĞERİMİZ VAR"

Kongrede konuşan yeni kulüp başkanı Sedat Namal, gerçekleştirilen kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, “Karabük, üç tane ortak değerimiz var. Bir Türkiye Cumhuriyeti’nin 81 ilinden olan Karabük ismi, plaka numaramız 78 ve üç Karabükspor. Bunlar Karabük’ün öz malıdır herkes de buna sahip çıkmak zorundadır” dedi.

 

"KARDEMİR'E BEDELİ 50 MİLYON"

Kardemir'in  hiçbir toptan kaçmayacağını ifade eden Namal şunları söyledi:
“Ben 4 sene asbaşkanlık yaptım. Bizim borcumuz 20 milyonu geçmiyordu. Mehmet Aytekin yanlış anlamasın gariban adam, kendi halinde bir şeyler yapmaya çalışmış. Kardeşim bu adamı eleştirmeyin. Para olmayınca ne yapacak. Bana da taahhüt verdiler. Para olmayınca ne yapacağım ben. Şimdi diyorlar ki lisansı çıkartalım. Lisansı çıkartalım ama geride gelen bir sürü hesap kitap var. Şu anda KARDEMİR’in cumaya kadar 10 milyon bize vermezse bunun bedeli KARDEMİR’e 50 milyon olacak. KARDEMİR’de bir akrabam çalışmıyor. Hiçbir sorunum da yok. Bana hesap sormaya kalkan burada sorsun.”
“Lisansları çıkartmak benim boynumun borcu”
Namal, geçmiş yöneticileri suçlamadığını fakat kimin ne konuştuysa gün yüzüne çıkacağını belirterek, “Rüşvet yediysen haram yediysen çıkar. Geçmişi sildirmem size. Hiç kimse kusura bakmasın. Listeyi ben bile yapmadım. Öylesine bir liste yazıldı. Samimiyetle bir liste yapıldı. Ben sonuna kadar sizin yanınızdayım. Benim lisansları çıkartmak boynumun borcu. 6 milyonu halledemeyeceğiniz işi daha sonra 50 milyona halledemeyiz. Onun için ilk önce bugün bütçeyi yaptık. Sihirli bir değneğimiz yok. 3 Eylül’ü bu projeyi görmek için bekledik. Asıl proje Sedat Namal’ın serçe parmağında, onların gücü yetmez, paraları da yetmez. Verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İŞTE LİSTE
Konuşmaların ardından 80 delegenin oyunu alan Sedat Namal yönetimindeki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:
“Ulvi Üngören, Cihat Başat, Mehemt Yüksel, Şükrü Gökkaya, Süleyman Çil, Şekip Sertaç Karakaş, Özrgür Kıyılıoğlu, Dr. Kürşat Yılmaz, Emrah Köklü, Soner Manav, Serkan Şengün ve Ali Erorhan.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.