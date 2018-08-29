Kardemir Karabükspor’da gerçekleşen olağanüstü genel kurul sonucu tek liste ile gidilen seçimler iş adamı Sedat Namal kulüp başkanı olarak seçildi.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Spor Salonu'nda gerçekleşen olağanüstü genel kuruluna CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkan Yard. Fatma Danışman, Ak Parti ve CHP İl Başkanları, TSO Başkanı Mehmet Mescier, çeşitli sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticileri yanı sıra çok sayıda delege katıldı.

"3 ORTAK DEĞERİMİZ VAR"

Kongrede konuşan yeni kulüp başkanı Sedat Namal, gerçekleştirilen kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, “Karabük, üç tane ortak değerimiz var. Bir Türkiye Cumhuriyeti’nin 81 ilinden olan Karabük ismi, plaka numaramız 78 ve üç Karabükspor. Bunlar Karabük’ün öz malıdır herkes de buna sahip çıkmak zorundadır” dedi.

"KARDEMİR'E BEDELİ 50 MİLYON"

Kardemir'in hiçbir toptan kaçmayacağını ifade eden Namal şunları söyledi:

“Ben 4 sene asbaşkanlık yaptım. Bizim borcumuz 20 milyonu geçmiyordu. Mehmet Aytekin yanlış anlamasın gariban adam, kendi halinde bir şeyler yapmaya çalışmış. Kardeşim bu adamı eleştirmeyin. Para olmayınca ne yapacak. Bana da taahhüt verdiler. Para olmayınca ne yapacağım ben. Şimdi diyorlar ki lisansı çıkartalım. Lisansı çıkartalım ama geride gelen bir sürü hesap kitap var. Şu anda KARDEMİR’in cumaya kadar 10 milyon bize vermezse bunun bedeli KARDEMİR’e 50 milyon olacak. KARDEMİR’de bir akrabam çalışmıyor. Hiçbir sorunum da yok. Bana hesap sormaya kalkan burada sorsun.”

“Lisansları çıkartmak benim boynumun borcu”

Namal, geçmiş yöneticileri suçlamadığını fakat kimin ne konuştuysa gün yüzüne çıkacağını belirterek, “Rüşvet yediysen haram yediysen çıkar. Geçmişi sildirmem size. Hiç kimse kusura bakmasın. Listeyi ben bile yapmadım. Öylesine bir liste yazıldı. Samimiyetle bir liste yapıldı. Ben sonuna kadar sizin yanınızdayım. Benim lisansları çıkartmak boynumun borcu. 6 milyonu halledemeyeceğiniz işi daha sonra 50 milyona halledemeyiz. Onun için ilk önce bugün bütçeyi yaptık. Sihirli bir değneğimiz yok. 3 Eylül’ü bu projeyi görmek için bekledik. Asıl proje Sedat Namal’ın serçe parmağında, onların gücü yetmez, paraları da yetmez. Verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İŞTE LİSTE

Konuşmaların ardından 80 delegenin oyunu alan Sedat Namal yönetimindeki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

“Ulvi Üngören, Cihat Başat, Mehemt Yüksel, Şükrü Gökkaya, Süleyman Çil, Şekip Sertaç Karakaş, Özrgür Kıyılıoğlu, Dr. Kürşat Yılmaz, Emrah Köklü, Soner Manav, Serkan Şengün ve Ali Erorhan.”

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