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Karaciğerin vücudun neresinde olduğu ve görevleri merak edilmektedir. Karaciğerlerle iligli merak edilenlerin detayları yazımızda...

Karaciğer vücudun en büyük katı organıdır ve ayrıca en büyük salgı bezidir. Rengi pembe, kahverengi, kırmızı arasında değişen organın biçimi simetrik olmamakla birlikte üçgeni andırmaktadır. Dört lobu bulunan karaciğerin ağırlığı ise 1,4 - 1,7 kg arası ağırlıktadır. Vücudun en büyük katı organı sayılmakla birlikte en büyük salgı bezi de olan karaciğer, kan ve safra salgıladığı için hem iç hem de dış salgı bezidir. Karaciğerin kendi kendine yenileme özelliğinden bahsetmiştik. Bu ne demek oluyor? Eğer siroz yani bilinen ismi ile karaciğer yetmezliği yaşayan bir hastaya, sağlıklı kişinin karaciğerden alınan ufak bir parça nakil edilirse, hasta kişinin karaciğeri iyileşmektedir. Karaciğer nakli sayesinde hastalıklı karaciğer kısa sürede büyüyerek normal fonksiyonlu bir organa dönüşür. Bu işleve sahip tek organ karaciğerdir. Çok önemli özelliklere sahip olan karaciğer, vücudun sağında mı solunda mı gibi sorular merak edilmektedir.

Karaciğer Nerede ve Ne İşe Yarar?

Pembe ve kahverengi arasında görünüme sahip olan karaciğer nerede sorusuna genel bir yanıt verecek olursak diyaframın tam altında, karın boşluğunun yani bağırsak ve midenin de üst kısmında yer alır demek mümkündür. Karaciğer vücudun neresinde diye detaylı merak edenler için ise safra kesesiyle midenin hemen sağ tarfını örttüğünü söyleyebiliriz. Ancak karaciğer önde mi arkada mı dersek eğer karaciğer yapısı itibariyle vücudun hem önünde hem arkasındadır. Organın bir kısmı arkadayken diğer kısmı ise önde, kaburgaların altındadır. Organın bulunduğu yerle ilgili diğer merak konusu ise karaciğer sağda mı solda mı sorusuyla ilgilidir. Vücudun hem sağ hem de sol bölümünde yer alan akciğerin aksine karaciğer vücudun sağ üst tarafında karın boşluğunda bulunmaktadır. Peki bunlardan daha da önemlisi karaciğer ne işe yarar?

Karaciğerin Görevi Nedir?

Karaciğerin görevi nedir sorusunun birden fazla yanıtı olsa da en temel cevap besin ve kanları birbirinden ayrıştırması olacaktır. Daha açık şekilde tüketilen besinleri vücudun işleyebileceği maddeye çevirir diyebiliriz. Ancak karaciğerin görevi nedir konusuna detaylı şekilde geçmeden, bu organın vücut içinde nasıl bir işleyişe sahip olduğuna bakmak gerekir. Karaciğer bitişiğinde safra yolu kanalları bulunur ve bu kanallarla safra kesesine bağlanır. Karaciğerde safra sentezlenir ve bu safra, safra kesesine oradan da ince bağırsağa aktarılır. Peki karaciğer ne işe yarar? Karaciğerin vücuda yararları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Kendi kendini yenileyebilen karaciğerin bu özelliği önemli olsa da organın işleyişi ufak bir zarar dahi görmemelidir. Çünkü karaciğerin sağlıklı çalışmaması vücut içinde çok fazla sorunun oluşmasına neden olacaktır. O halde karaciğer ne işe yarar diyenler için bu organın görevlerini sıraladık;

- Besinle ve kanı ayrıştırır

- Enerji oluşumunu sağlar, bunu da protein ve karbonhidratları yağa dönüştürerek yapar.

- Besin maddelerini depolar

- Hormonların karaciğerde salgınmasını sağlar

- Protetin sentezi yapar

- Safra tuzu üretir

- Detoksifikasyon işlevini görür. Yani vücudumuzdaki toksinleri dönüştürerek zararsız hale getirir.

- Kanı temizler, zarar görmüş kan hücrelerini parçalayar ve vücuttan atar.

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