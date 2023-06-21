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Haberler Dünya Karadağ Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Karadağ Başkenti, Bayrağı, Nüfusu ve Saat Farkı Nedir?
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Karadağ nerede, hangi kıtada yer alır? Karadağ Başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

Dünyanın üst-orta gelir seviyesine sahip ülkelerinden bir tanesi olan Karadağ; eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ni oluşturan altı ülkeden bir tanesidir. 1992 yılında Yugoslavya’nın dağılmasının ardından Sırbistan ile birlikte ilkine nazaran daha küçük olan bir Yugoslavya’nın parçası olan Karadağ; 2006 yılında ise bağımsız bir devlet olmuştur. Hem Balkanlarda yer alması hem de Adriyatik’e kıyısı olması sebebiyle oldukça önemli bir ülke olan Karadağ başkenti neresidir? Karadağ hangi kıtada yer almaktadır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Karadağ Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Karadağ Başkenti, Bayrağı, Nüfusu ve Saat Farkı Nedir?
HABERTURK.COM

Boksit ve kömür yönünden oldukça zengin yataklara da sahip olan Karadağ’ın ekonomisi tarım ve turizme dayalıdır. Akdeniz ve karasal iklim olmak üzere iki farklı iklime ev sahipliği yapan Karadağ para birimi nedir? Karadağ nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? İşte, tüm detaylar…

Karadağ Nerede?

Karadağ hangi kıtada yer almaktadır sorusuna verilecek cevap, Avrupa olacaktır. Güneydoğu Avrupa coğrafyasında ve Balkanların Adriyatik Denizi’ne olan kıyısında konumlanmış bir ülke olan Karadağ; doğuda Arnavutluk ve Kosova, batıda Hırvatistan ve Bosna Hersek, kuzeyde Sırbistan, güneyde ise Adriyatik Denizi ile çevrili bir ülkedir.

Eski Yugoslavya’nın bir parçası olan ve 2006 yılında yapılan bir referandum neticesinde bağımsız bir Balkan devleti olarak tarih sahnesine çıkan Karadağ; o tarihten itibaren Batı dünyasına dönük bir tutum izlemiştir. Günümüzde NATO, Avrupa Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütlere üye olan Karadağ; Avrupa Birliği üyelik sürecine de devam etmektedir.

Karadağ Başkenti

Önemli bir Balkan devleti olan Karadağ’ın başkenti, Podgorica’dır. Başkent olmasının yanında, ülkenin en büyük şehri de olan Podgorica, tarihi bir şehir olmasıyla da oldukça dikkat çekicidir. 2. Dünya Savaşı esnasında Almanya tarafından ağır bombardıman altına alınmış bir şehir olan Podgorica, yeniden imar edilmiş ve günümüzde ise Karadağ’ın en önemli ticaret ve kültür merkezi halini almıştır.

Karadağ Nüfusu

2023 verilerine göre Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan bir ülke olan Karadağ’ın nüfusu 620 bin kişiden meydana gelmektedir. 600 bini aşan bu nüfus içinde %45’lik oranla Karadağlılar başı çekmektedir ve %28 ile Sırplar, %11 ile Boşnaklar, %9 ile Arnavutlar, %1 ile Hırvatlar ve %1 ile Romenler, Karadağ nüfusunu oluşturmaktadır.

Sırpça, Karadağca, Boşnakça ve Arnavutçanın konuşulduğu Karadağ’da, nüfusun yaklaşık %75’i ise Hristiyanlık inancına mensuptur ve Müslümanlar %21 ile ülkenin ikinci büyük dini unsuru olarak öne çıkmaktadır.

Karadağ Para Birimi

Karadağ henüz Avrupa Birliği’ne üye ülke statüsünde olmamasına rağmen 2010 yılından bu yana resmi para birimi olarak Euro’yu kullanmaktadır. 2006 yılında bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesinde yerini alan Karadağ; kendine ait bir yerel para birimi olmaması sebebiyle, 2010 yılına kadar da Alman markını kullanmıştır.

Karadağ Bayrağının Anlamı

Sarı ile kırmızı renklerden meydana gelen Karadağ bayrağı, 2004 yılında meclis tarafından çıkartılan bir kanunla resmiyet kazanmış ve Karadağ Devleti tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Sarı ve kırmızı renklere sahip olan bayrağın orta kısmında bir de arma bulunmaktadır. Çift başlı kartal ve üzerinde bir aslandan meydana gelen bu armadaki çift başlı kartal, Karadağ Devleti ile kilise arasındaki yakınlığı simgelemektedir.

Karadağ Şehirleri

2006 yılında bağımsızlığını kazanan Karadağ’da toplam 13 şehir bulunmaktadır.

  • Podgorica
  • Herceg Novi
  • Pljevlja
  • Niksic
  • Bar
  • Bijele Polje
  • Cetinje
  • Budva
  • Kotor
  • Berane
  • Tivat
  • Ulcinj
  • Rozaje

Karadağ Türkiye Saat Farkı

Karadağ ile Türkiye arasında bir saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Karadağ’dan 1 saat ileridedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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