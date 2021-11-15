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Karadağ Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ ile karşılaşacak. Milliler, Karadağ ile evinde yaptığı maçtan beraberlik ile ayrılmıştı. Peki Karadağ Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım maçı ne zaman? İşte maçın detayları...

Karadağ Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım maçı ne zaman?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son haftasında yarın Podgorica Şehir Stadı'nda Karadağ-Türkiye mücadelesi oynanacak. Millilerimiz galip gelerek 2022 Dünya Kupası Katar biletini almak istiyor. İşte maçın ayrıntıları...

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında yarın Karadağ'a konuk olacak.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASINA NASIL GİDER?

Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Tolga Ciğerci, Yusuf Sarı

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

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