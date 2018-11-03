Enis Yıldırım'ın haberine göre; Trabzon Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerin yanı sıra JÖH ve JOPER timleri Trabzon kırsalında Şehit başçavuş Ferhat Gedik operasyonu kapsamında Tonya İlçesi Kalınçam Mahallesi Budamişkiye Yaylası Aksar Mevkiinde 50 metre arayla bir sığınak ve bir depo buldu. 5 komando timi, 3 JOPER ve 2 JÖH timinin yanı sıra 5 kobra aracı ve bir helikopterin katıldığı operasyonda ele geçen sığınağın küçük bir evi andırdığı ortaya çıktı.

İçerisinde sobe battaniye, mutfak malzemesi bulundu. Kar sularının eritilerek sığına kadar uzanması sağlayan bir istemi ortaya çıkan jandarma, 50 metre mesafede de bir depo ele geçirdi. Yaşam malzemelerinin yanı sıra ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümanın incelemeye alındığı öğrenildi.

TERMAL PANÇO BULUNDU

Sığınak ve depoda yapılan aramalarda 58 adet yaşam malzemesi ele geçirildi. Soba, radyo, şemsiye, termal panço, pil, halı, telsiz, konserve, pil, yer sofrası, gaz lambası, battaniye, tencere, çaydanlık, üçlü ocak, ayakkabı, dış fırçası, hamur mayası, çatal kaşık, sabun ve şampuan ele geçirildi. Operasyonların bölgede devam ettiği, bölgedeki sığınakları bildiği belirlenene İranlı KAWA kod adlı teröristin sağ olarak ele geçirilmesi için çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü öğrenildi.

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