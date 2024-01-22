Karadeniz insanı yine pratik zekasını kullandı

7 Şurada Paylaş! Tamamen kendi gücüm ve bütçemle yaptım. Artık rahatladım sayılır. Çamaşırlarımı artık makinede yıkayabiliyorum. Evde dededen kalma su depoları var onları da bulaşık için kullanıyorum" şeklinde konuştu.

8 Şurada Paylaş! Kulübesinin yanına oluşturduğu alanda çamaşırlarını da kuruttuğunu belirten Kılıç, "Ayrıca bir yer daha yaptım. Orada da yıkadığım çamaşırları kurutuyorum. Her şey benim elimden geçiyor. Başka kimse yok. Normalde kemençe ustasıyım, imalatını yapıyorum.