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Birçok kişi tatil için Akdeniz ve Ege bölgelerini seçerken, kendilerinin ise başka bir yere gitmediğini belirten Yüksel, "Yazın nem ve sıcaklıklar oldukça yüksek oluyor. O nedenle güney bölgeleri yerine Karadeniz'in tertemiz sularında serinlemek çok daha iyi geliyor." dedi.