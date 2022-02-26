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Karadenizli ustalar araçlarına ‘Lazda’ ismini taktı

Artvin’de oto tamir ustası, iki kardeş hurdalardan topladıkları parçalardan araba yaptı. Kardeşlerin adını 'Lazda' koydukları araç 5 ileri 3 geri gidiyor

Karadenizli ustalar araçlarına ‘Lazda’ ismini taktı
İHA

Artvin Hopa sanayi sitesinde esnaf olan 28 yaşındaki İbrahim ve 17 yaşındaki Furkan Gül kardeşler, hurda araç parçalarından tek kişilik araba yaptı.

İHA'nın haberine göre tarım motorundan ve arazili araçtan elde ettikleri hurda parçaları birleştiren Gül kardeşler test sürüşlerini tamamladı.

Kardeşlerin kendi bilgi ve birikimlerini kullanarak yaptıkları araç ilginç bir özelliğe sahip. 5 ileri 3 geri vitesi olan arabayı görenler hayrete düşüyor.

Kardeşlerin 'Lazda' ismini verdiği otomobil, 80 kilometrede 3 litre yakıt harcıyor. Kaporta kısmını ise sacdan ve ahşap karışımdan oluşuyor.

"10 BİN LİRAYA ARAÇ SAHİBİ OLDUK"

Az yakıt harcayan, kendine ait bir otomobil düşüncesiyle yola çıktığını belirten İbrahim Gül, "Bu otomobili yaparken parçaları tamamen değişik yerlerden aldık. Hepsi derme çatma, hurdacıdan topladık. Yaptığım bu araçta bir otomobilde olması gereken her şey var. Topladığımız hurda otomobil malzemeleriyle, 10 bin liraya otomobil sahibi olduk" dedi.

Kendi imkanı ile birleştirerek tek kişilik otomobilini büyük bölümünü tamamlayan Gül kardeşler, ilk deneme gezinti sanayide yaptılar.

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