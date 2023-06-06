Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 3-0 kazandı.
Karagümrük'te goller 14. dakikada Saba Lobjanidze, 67 ve 82. dakikalarda ise Mbaye Diagne'den geldi.
Bu sonuçla beraber iki takım için de lig sonuçlanırken, Fatih Karagümrük 2022-2023 sezonunu 51 puanla tamamladı. Kasımpaşa ise 2022-2023 sezonunu 43 puanla tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ozdoev'in uzun pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
28. dakikada Fatih Karagümrük tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, ceza sahası yan çizgisine gelip kale sahasına ortaladı. Ertuğrul Taşkıran'ın müdahale ettiği top Lobjanidze'de kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.
49. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Aytaç Kara'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eysseriz gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
54. dakikada Fabiano'nun pasında ceza sahası içi son çizgisine giren Mounir, penaltı noktasına hareketlenen Fall'a pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Viviano son anda gole engel oldu.
67. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Levent Mercan'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinden Ozdoev çok sert vurdu. Kale sahası önündeki Diagne son anda müdahale ederek kaleciyi kontrpiyede bırakarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kerim Frei, kale sahası önündeki Ozdoev'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
78. dakikada Lobjanidze'nin ceza yayı önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Levent Mercan kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
82. dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Aytaç Kara'nın kaptırdığı topu alan Darri, soldan ceza sahasına giren Diagne'ye pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önünde çaprazdan aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı: 3-0.
Mücadele Fatih Karagümrük'ün 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
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