Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük
ABONE OL

Karagümrük: 3 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük evinde Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Karagümrük ligi 51 puanla tamamlarken Kasımapaşa da 43 puanla tamamladı

Karagümrük: 3 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 3-0 kazandı.

Karagümrük'te goller 14. dakikada Saba Lobjanidze, 67 ve 82. dakikalarda ise Mbaye Diagne'den geldi.

Bu sonuçla beraber iki takım için de lig sonuçlanırken, Fatih Karagümrük 2022-2023 sezonunu 51 puanla tamamladı. Kasımpaşa ise 2022-2023 sezonunu 43 puanla tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ozdoev'in uzun pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

28. dakikada Fatih Karagümrük tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, ceza sahası yan çizgisine gelip kale sahasına ortaladı. Ertuğrul Taşkıran'ın müdahale ettiği top Lobjanidze'de kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.

49. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Aytaç Kara'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eysseriz gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

54. dakikada Fabiano'nun pasında ceza sahası içi son çizgisine giren Mounir, penaltı noktasına hareketlenen Fall'a pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Viviano son anda gole engel oldu.

67. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Levent Mercan'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinden Ozdoev çok sert vurdu. Kale sahası önündeki Diagne son anda müdahale ederek kaleciyi kontrpiyede bırakarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kerim Frei, kale sahası önündeki Ozdoev'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

78. dakikada Lobjanidze'nin ceza yayı önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Levent Mercan kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

82. dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Aytaç Kara'nın kaptırdığı topu alan Darri, soldan ceza sahasına giren Diagne'ye pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önünde çaprazdan aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı: 3-0.

Mücadele Fatih Karagümrük'ün 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ön libero için savaş
FUTBOL Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya!
Jose Mourinho, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi istiyor - Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Mourinho'dan Icardi'ye kanca!
Fenerbahçe'de forvet hattına Umut Nayir hamlesi - Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
FUTBOL Fenerbahçe'de Umut Nayir atağı
Galatasaray'a İtalya'dan Paredes müjdesi! Icardi referans oldu - Galatasaray GS son dakika transfer haberleri
FUTBOL Cimbom'a İtalya'dan müjde!
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Heyecanlandıran paylaşım
FUTBOL Heyecanlandıran paylaşım!
Derbi galibiyetinin ateşini İsmail Yüksek yaktı - Spor Haberleri
FUTBOL Derbinin ateşini İsmail Yüksek yaktı
Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı
FUTBOL Devler Ligi'ne dev kadro!
Scouting nedir, ne iş yaparlar? Türkiye'de scout olmayı Oğuzhan Oğuz'dan dinledik
FUTBOL Scouting nedir, ne iş yaparlar?
Mbwana Samatta, Fenerbahçe'ye son dakikada döndü!
FUTBOL Fenerbahçe'ye son dakikada döndü!
Sivasspor: 1 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Sivas'ta kazanan yok!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.