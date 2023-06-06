Karagümrük'te goller 14. dakikada Saba Lobjanidze, 67 ve 82. dakikalarda ise Mbaye Diagne'den geldi.

Bu sonuçla beraber iki takım için de lig sonuçlanırken, Fatih Karagümrük 2022-2023 sezonunu 51 puanla tamamladı. Kasımpaşa ise 2022-2023 sezonunu 43 puanla tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ozdoev'in uzun pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.