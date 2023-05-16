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Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karaman'da kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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AA

İddiaya göre, Ahi Osman Mahallesi Alpaslan Türkeş Parkı'nda A.Ş. (25), S.Ş.(18), E.Ş. ve Emrullah Ş. (23) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Emrullah Ş. kalbinden, A.Ş. karnından ve S.Ş. elinden bıçakla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emrullah Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan A.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan E.Ş'yi yakalama için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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